El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubosidad que se mantendrán hasta la tarde.
La temperatura en Salvaterra de Miño oscilará entre los 12 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 11 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 19 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 85% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 71% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un aumento a un 85% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un total acumulado de solo 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y esporádica.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.
En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta humedad, con escasas posibilidades de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día nublado y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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