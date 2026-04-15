El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, especialmente en los periodos iniciales, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con algunas horas de nubosidad que podrían ofrecer un respiro momentáneo.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que el termómetro alcanzará su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico para esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja en general, con un leve riesgo de lluvias escasas en la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será mínima, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en los periodos más críticos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente en la tarde.

El viento soplará de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas caigan nuevamente.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con un leve riesgo de lluvias. Es recomendable que los residentes se preparen para un día fresco y húmedo, con precauciones al conducir debido a la niebla matutina.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.