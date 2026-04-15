El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será una constante a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 15 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un leve aumento, alcanzando los 15 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% y alcanzando hasta un 92% hacia el final del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en combinación con la lluvia.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que el día avanza, especialmente entre las 18:00 y 20:00 horas, se espera un aumento en la intensidad de la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será suficiente para requerir protección adecuada.

Los periodos de mayor probabilidad de lluvia se concentrarán entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Ribadumia planifiquen sus actividades con precaución, considerando las condiciones climáticas adversas que se prevén para el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.