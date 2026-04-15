El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 78% y el 86%, lo que generará una sensación de frescor.

Durante la tarde, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día será de aproximadamente 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de llovizna que podrían sorprender a los transeúntes.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 10 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

Los ciudadanos de Redondela deben estar preparados para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, y abrigarse adecuadamente para enfrentar las temperaturas frescas y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.