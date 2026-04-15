El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando un 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que los residentes de Pontevedra experimenten lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. A pesar de la lluvia, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la humedad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, oscilando entre el 78% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en momentos de calma. El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h, principalmente del sur y sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche.

Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un día mayormente gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, disfrutando de un café caliente o una buena lectura. La puesta de sol se producirá a las 21:16, aunque el cielo probablemente seguirá cubierto, limitando la visibilidad de este hermoso espectáculo natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.