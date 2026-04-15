El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente durante la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se esperan acumulaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, especialmente por la tarde y noche, donde se espera que las ráfagas se reduzcan a 9 km/h.

La visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias. Los habitantes de Pontecesures deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas dispersas.

En resumen, el día en Pontecesures se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para las condiciones climáticas y estén atentos a posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.