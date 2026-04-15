El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán las protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad muy densa.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 62% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Esto es especialmente notable en las primeras horas de la mañana, cuando la humedad alcanzará su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 30% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 8 y las 14 horas, y manteniéndose en un 80% entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la segunda mitad del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y una alta humedad que marcarán el ambiente. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.