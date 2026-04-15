El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 10 y 11 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un leve aumento en la sensación térmica, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79% en la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 40% de que se registren lluvias ligeras entre las 8 y las 14 horas, aumentando a un 90% entre las 14 y las 20 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas más críticas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más ventosas. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, especialmente después del ocaso, que se producirá a las 21:15 horas. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento suave. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.