El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, y a medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con condiciones de cubierto durante la mayor parte del tiempo. La temperatura oscilará entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Las precipitaciones serán escasas, con valores que rondan los 0.1 mm en varios periodos del día, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y nuevamente en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Poio experimenten algunas lluvias ligeras a lo largo del día. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que indica que las lluvias serán suaves y no generarán condiciones climáticas severas.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 80-93%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es importante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y húmedo.

Los momentos más críticos en términos de lluvia se concentrarán entre las 14:00 y las 20:00, por lo que se aconseja a los habitantes de Poio que lleven paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas. A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el final del día.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.