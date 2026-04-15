El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una descripción que varía entre "cubierto" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas indican que la bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Esta ligera variación en la temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo debido a la sensación de humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 73% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevén lluvias escasas, con acumulados de hasta 0.1 mm en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 40% entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, predominando de dirección noreste y este. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 10:00, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida precaución ante la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.