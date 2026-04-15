El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que se mantendrán cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad del 55% de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana y un 60% entre las 8 y las 14 horas. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque se prevén algunas lloviznas dispersas. Las cantidades de precipitación estimadas son mínimas, con valores que rondan los 0.1 mm en los periodos más críticos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 4 km/h hacia la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:55, mientras que el ocaso se espera para las 21:16, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con un cielo mayormente cubierto. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de lluvias ligeras. En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, con escasas probabilidades de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza del paisaje gallego, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.