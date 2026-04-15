El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas horas en las que la nubosidad será más densa, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias escasas en algunos momentos del día. Las probabilidades de lluvia son del 25% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y alcanzando un 60% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros de hasta 0.1 mm, es aconsejable que los residentes y visitantes estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente por la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 99% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas de la mañana, cuando la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría generar una atmósfera algo densa.

El viento soplará del sur a velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en los momentos más intensos. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los habitantes.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de chubascos y que disfrute de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.