El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un ambiente mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría cubiertos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera que el cielo esté completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 62% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con una probabilidad del 35% de que se produzcan entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un aumento significativo en la probabilidad de lluvia del 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con un total de 0.1 mm esperados en las horas de mayor riesgo de lluvia. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.