El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.
En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se prevé una acumulación de hasta 0.1 mm de lluvia, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 82% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura adicional, por lo que es recomendable tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al planificar actividades al aire libre.
A medida que avance el día, el orto se producirá a las 07:54 y el ocaso será a las 21:17, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz, aunque con un cielo cubierto. En resumen, O Grove experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo o prepararse para la lluvia si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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