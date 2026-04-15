El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 72% en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 35% de que se registren algunas gotas entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son nulas, lo que indica que cualquier precipitación que pueda ocurrir será leve y esporádica. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 80%, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 07:54 y un ocaso a las 21:16, lo que brinda una buena oportunidad para disfrutar de la luz del día en actividades al aire libre. A pesar de la nubosidad, la visibilidad será adecuada, permitiendo disfrutar de los paisajes de Nigrán.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero chubasco en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.