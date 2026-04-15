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El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET

El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 67% y el 78%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad del 30% de lluvia ligera entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas ni tormentas.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y frescura.

Es recomendable que los residentes de Mos se preparen para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Llevar un paraguas o una chaqueta impermeable podría ser útil para aquellos que planeen estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.

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