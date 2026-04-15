El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y manteniéndose en niveles significativos hasta las 20:00 horas. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 0.5 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante, contribuyendo a un ambiente húmedo.

La humedad relativa se mantendrá elevada, oscilando entre el 82% y el 93% a lo largo del día, lo que acentuará la sensación de frescura y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de nubes y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en la vegetación local. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 km/h.

La visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Para aquellos que necesiten desplazarse, se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo y tomar precauciones, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y temperaturas frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.