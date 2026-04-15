El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 03:00, la visibilidad será reducida debido a la bruma, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados .

A partir de las 08:00, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, alcanzando un 35% en las primeras horas del día. Aunque la lluvia será escasa, se prevé que a partir de las 08:00 y hasta las 14:00, se registren ligeras lloviznas, acumulando un total de 0.1 mm de precipitación. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. El cielo seguirá cubierto, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados hacia las 16:00. La probabilidad de lluvia se incrementará hasta un 90% entre las 08:00 y las 14:00, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica ligeramente más fresca. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00. La humedad relativa también aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con bruma en las primeras horas y probabilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en la mañana, debido a la visibilidad reducida y la posibilidad de lluvia. Las condiciones climáticas sugieren un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.