El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un cielo cubierto durante la mayor parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . A mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados, pero por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La humedad relativa será alta, con valores que oscilarán entre el 67% y el 90%, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 40% de que se registren lluvias ligeras en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 16:00. Se anticipa que la precipitación acumulada será escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Sin embargo, es importante destacar que la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las lluvias, si se producen, serán suaves y sin actividad eléctrica asociada.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, especialmente por la tarde y noche, donde se espera que las ráfagas no superen los 12 km/h.

El orto se producirá a las 07:53 y el ocaso será a las 21:16, lo que proporcionará un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Moaña experimentará un día nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.