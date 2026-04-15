El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que se mantendrán cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 13 y 15 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 76% y el 91%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa será un factor constante, comenzando en un 87% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en momentos puntuales. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque se espera que las precipitaciones sean más ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas de mayor actividad. La tarde se presentará con cielos cubiertos, y aunque la probabilidad de tormentas es nula, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta el final del día.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias esporádicas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.