El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en términos de acumulación.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 13 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% por la mañana y bajando ligeramente a un 79% en las horas de la tarde, antes de volver a aumentar hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 27 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda a los residentes de Meaño que se vistan adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es aconsejable estar preparado para la posibilidad de chubascos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con lluvias ligeras esperadas en la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y se les aconseja llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.