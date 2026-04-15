El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de nubes y humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. Durante la mañana, no se anticipan lluvias significativas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se espera que cause inconvenientes mayores.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas y consideren llevar un abrigo ligero, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 21:16, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma. La visibilidad no debería verse afectada de manera significativa, lo que permitirá disfrutar de la belleza del entorno natural de Marín, aunque con un cielo cubierto.

En resumen, hoy en Marín se prevé un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente por la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las actividades bajo la protección de un abrigo adecuado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.