El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo, dando paso a un ambiente más gris y húmedo. La temperatura comenzará en torno a los 9 grados y se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Este aumento en la humedad, combinado con la cobertura nubosa, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia escasa aumentará a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se espera que afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La bruma podría aparecer en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia escasa en la tarde. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.