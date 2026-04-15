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El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET

El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 15 de abril de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primera hora de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias durante este periodo. Sin embargo, estas lluvias no deberían ser intensas, ya que se prevé que sean escasas y esporádicas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán ligeras, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La puesta de sol está programada para las 21:17, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de condiciones cambiantes, manteniendo siempre a mano un abrigo y un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.

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