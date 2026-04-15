El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, manteniéndose así durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, sugiere que el día podría sentirse más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 4 km/h hacia la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:55 y se pondrá a las 21:16, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día, aunque la nubosidad podría limitar la visibilidad del sol en su ocaso. En resumen, se anticipa un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de un paseo con un abrigo ligero y un paraguas a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.