El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado de nubosidad considerable en la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la mayor parte del día estará marcado por un cielo cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 14:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 12 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 66% y el 88% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de mayor frescor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Gondomar estén preparados para un día gris y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Las condiciones de viento serán moderadas, lo que podría influir en la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles, evitando la exposición directa al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.