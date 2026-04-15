El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 97%, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

Durante la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad, que se mantendrá por encima del 90% hasta el mediodía.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 20% de que se registren algunas lloviznas ligeras en la tarde. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 80%. El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Durante la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados. La bruma y la niebla volverán a hacer acto de presencia, lo que podría dificultar la visibilidad en las horas nocturnas. La salida del sol está prevista para las 07:52, mientras que el ocaso será a las 21:15, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado.

En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y cubierto, con bruma y niebla en las primeras horas, y temperaturas que se mantendrán en un rango moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.