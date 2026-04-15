El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 76% y el 95%, lo que generará una sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Esta alta humedad también sugiere que hay una probabilidad de precipitación, especialmente en la tarde, donde se espera que la probabilidad de lluvia alcance el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las cantidades de precipitación no serán significativas, se prevén ligeras lluvias, con acumulados que podrían llegar hasta 0.2 mm en algunos momentos del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento y su intensidad podrían contribuir a que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo cubierto que no permitirá la aparición del sol. Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco. En la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 12 grados, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas.

En resumen, A Estrada experimentará un día nublado y fresco, con probabilidad de lluvias ligeras en la tarde y un viento moderado del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.