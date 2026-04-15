El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 82% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Cuntis deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas de la noche, especialmente hacia el final del día, cuando la temperatura descienda y la humedad aumente. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y las condiciones de visibilidad reducida.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.