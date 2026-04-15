El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta 15 grados, pero se espera que se mantenga en torno a los 14 grados durante la mayor parte de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, las tormentas son poco probables, con un 0% de probabilidad de tormenta durante todo el día.

Los ciudadanos de Catoira deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. Las condiciones del tiempo podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. La puesta de sol está programada para las 21:17, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer momentos de belleza natural.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.