El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, A Cañiza se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , con un leve descenso hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que A Cañiza experimente lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 55% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, por lo que se aconseja precaución al conducir. El ocaso se producirá a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque nublado, permitirá disfrutar de la belleza de la naturaleza en A Cañiza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.