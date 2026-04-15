El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 78% al 92% durante el día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que indica que, aunque las lluvias son posibles, no se anticipan fenómenos tormentosos. Sin embargo, es recomendable estar preparado para posibles chubascos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

En resumen, los habitantes de Cangas deben estar listos para un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, no olvidar el paraguas. La naturaleza nos recuerda que, aunque la primavera avanza, el tiempo puede ser variable y sorprendente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.