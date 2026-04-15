El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será elevada, alcanzando hasta un 87%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. En particular, se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa del sur podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica, aunque la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.
Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 15 grados en algunos momentos. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
Es importante que los residentes y visitantes de Cambados se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones podrían ser propicias para actividades al aire libre, pero es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.
En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de primavera en la región, donde la naturaleza comienza a florecer, pero también trae consigo la posibilidad de chubascos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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