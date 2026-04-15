El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a disfrutar de la tranquilidad del entorno. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables. Esto, combinado con la temperatura, sugiere que será un día agradable, aunque algo gris.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que significa que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad de precipitación será mínima, con estimaciones que indican alrededor de 0.1 a 0.7 mm a lo largo del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar un paraguas o un impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:53 y se ocultará a las 21:16, ofreciendo una jornada larga para disfrutar de las actividades diurnas. A pesar de la previsión de cielos nublados y la posibilidad de lluvia, Caldas de Reis tiene mucho que ofrecer en términos de belleza natural y actividades al aire libre. Los residentes y visitantes pueden aprovechar este día para explorar los encantos de la localidad, siempre con la precaución de estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.