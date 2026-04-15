El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 16 grados, pero se espera que la sensación térmica sea más fresca debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser más significativas a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.
A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, la combinación de la humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco. La noche traerá consigo un cielo igualmente cubierto, con temperaturas que descenderán a los 13 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución si se planea salir, debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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