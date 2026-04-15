El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 76% y el 92%, generará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se mantenga alta, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para algunas personas. A medida que avance el día, la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría afectar la percepción térmica.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los periodos de mayor actividad de lluvia se concentrarán entre las 08:00 y las 20:00, con acumulaciones de precipitación que podrían llegar a 0.3 mm en total. Sin embargo, se anticipa que las lluvias serán ligeras y esporádicas, lo que significa que no se espera que causen grandes inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el cierre de un día que, aunque nublado y fresco, no debería presentar condiciones extremas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.