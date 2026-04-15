El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo variado que afectará las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que podría generar una sensación de frescura. La temperatura se estabiliza en torno a los 13 grados durante las primeras horas, lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para quienes prefieren actividades matutinas en un ambiente templado.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados hacia el mediodía, aunque la sensación térmica podría ser ligeramente inferior debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 69% a lo largo del día. Esta humedad, combinada con el cielo cubierto, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que no estén adecuadamente abrigados.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras durante la tarde. La cantidad de precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir en ese intervalo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas más expuestas. Esta brisa, aunque moderada, podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad y las nubes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 20:00 horas, lo que podría ofrecer un respiro a quienes deseen disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con probabilidades de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para quienes disfrutan de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.