El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 15 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas sugiere que el día se sentirá fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
En cuanto a la precipitación, se espera que sea escasa, con un pronóstico de 0.1 mm de lluvia en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y aumentando a un 80% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades diarias.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable que quienes salgan a la calle lleven una chaqueta ligera, especialmente durante las horas de mayor viento.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el cierre de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad de As Neves. En resumen, se prevé un día fresco y mayormente cubierto, con ligeras posibilidades de lluvia, ideal para actividades tranquilas y disfrutar del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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