El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas sugiere que el día se sentirá fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que sea escasa, con un pronóstico de 0.1 mm de lluvia en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y aumentando a un 80% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades diarias.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable que quienes salgan a la calle lleven una chaqueta ligera, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el cierre de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad de As Neves. En resumen, se prevé un día fresco y mayormente cubierto, con ligeras posibilidades de lluvia, ideal para actividades tranquilas y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.