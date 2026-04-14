El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 a 17 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará predominantemente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 90% entre las 20:00 y las 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total a lo largo del día. Se espera que la precipitación sea más intensa en las primeras horas, con valores de hasta 1 mm entre las 04:00 y las 08:00, y luego disminuyendo a medida que avanza la tarde.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad muy densa, especialmente en la tarde. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y dispersas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor intensidad de lluvia, así que se recomienda precaución a los conductores.
En cuanto a la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La humedad comenzará a disminuir, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la sensación de frescor se acentúe al caer la noche. El ocaso se producirá a las 21:16, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no traerá consigo condiciones climáticas severas.
En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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