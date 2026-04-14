El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que podrían llegar hasta los 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más activas. A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia escasa, lo que significa que, aunque el paraguas será un compañero útil, no se anticipan tormentas intensas.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles aceptables, aunque la combinación de nubes y humedad podría reducirla en algunos momentos. Los periodos de lluvia ligera podrían hacer que las condiciones de conducción sean un poco más complicadas, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Por la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 15 grados . La humedad continuará alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las lluvias se irán disipando gradualmente, pero es probable que persistan algunas lloviznas intermitentes.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 21:16, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa debido a la cobertura nubosa. En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se vivirá un día típico de primavera, fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.