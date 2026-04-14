El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que la niebla sea densa, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se prolongarán a lo largo del día.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las horas más activas, especialmente entre las 8 y las 14 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 8 a 14 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lluvias durante la jornada. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán condiciones climáticas severas.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 12 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Las temperaturas se sentirán frescas, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 74% en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que les permitan adaptarse a las variaciones de temperatura y a la posibilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, lo que podría afectar nuevamente la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no presentará condiciones climáticas extremas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.