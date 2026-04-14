El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunas áreas.
A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían alcanzar hasta 0.5 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias intensas, sí habrá momentos de incomodidad por la humedad.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 55% entre las 14:00 y las 20:00. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando del sur-suroeste, lo que mantendrá la sensación de frescura en el ambiente.
En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de que la niebla afecte la visibilidad en ciertos momentos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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