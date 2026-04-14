El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser persistentes. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá en un 20% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 75% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que haya intervalos de nubosidad que podrían permitir que el sol asome en algunos momentos. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente gris y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque no será soleado, ofrecerá un ambiente fresco y húmedo característico de la primavera en la costa gallega.

Es recomendable llevar paraguas o chubasquero si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A pesar de las condiciones meteorológicas, la vida en Vigo continuará su curso habitual, con la esperanza de que el tiempo mejore en los próximos días.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.