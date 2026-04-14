El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían presentarse en varios momentos, especialmente durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la formación de niebla. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 33 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, las rachas de viento podrían intensificarse, alcanzando hasta 33 km/h en la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías.

No se prevén tormentas para el día de hoy, lo que significa que, aunque habrá lluvias ligeras, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Valga se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del sur-suroeste contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable estar preparados para un día de inclemencias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.