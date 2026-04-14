El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, las condiciones de cielo cubierto persistirán, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 19 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad podría disminuir. La temperatura comenzará a descender gradualmente, y hacia el final de la tarde, se espera que se sitúe en torno a los 16 grados. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 71% hacia las 21:00 horas.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que habrá momentos de bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento suave. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.