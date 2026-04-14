El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, las condiciones de cielo cubierto persistirán, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 19 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde.
Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad podría disminuir. La temperatura comenzará a descender gradualmente, y hacia el final de la tarde, se espera que se sitúe en torno a los 16 grados. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 71% hacia las 21:00 horas.
En cuanto a la visibilidad, se anticipa que habrá momentos de bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.
En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento suave. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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