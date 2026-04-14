El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de gran parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán los 0.1 a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas de 11 grados, aumentando gradualmente a 19 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, se espera un ligero descenso, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A pesar de la nubosidad y la lluvia, el viento no será un factor perturbador significativo, aunque podría contribuir a una sensación de mayor frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que el tiempo, aunque húmedo, no será severo.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas agradables. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.