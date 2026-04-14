El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de hasta 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se mantendrá similar, con intervalos de nubes y algunas lluvias ligeras que podrían acumular hasta 0.3 mm en total.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura suba gradualmente, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 69% al 78% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Por la tarde, se espera que el viento cambie ligeramente hacia el oeste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá nubes y algunas lluvias, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia ligera.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque frescas, y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.