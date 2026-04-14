El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a la sensación de frescor.

A lo largo de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día progresa, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones serán ligeras, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.4 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, el viento podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 12 grados. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la niebla, especialmente en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque fresco y cubierto, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor niebla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.