El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presenta cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 93% y el 98%, lo que generará una sensación de bochorno.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.3 mm en la mañana y 0.1 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser persistentes.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 19 y 32 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 34 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que marcan los termómetros, especialmente en las zonas costeras.
A medida que el día avanza, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica se mantenga más baja. La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero el cielo seguirá mayormente cubierto, lo que limitará la aparición de claros.
La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos severos. La tarde se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.
El ocaso se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la belleza de Sanxenxo bajo un manto de nubes. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y abrigarse adecuadamente ante el viento y la humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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