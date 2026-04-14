El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la bruma y las nubes continuarán dominando el panorama, limitando la visibilidad y creando un ambiente gris. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo.

Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las horas más activas. A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 15 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que oscilarán entre los 11 y 27 km/h, siendo más intensas durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia las 22 horas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y las nubes, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la visibilidad podría mejorar ligeramente, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente nubladas.

Los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.